Bani și lingouri de aur în valoare de 12,3 milioane de dolari, găsite la foşti demnitari afgani VIDEO

Bani cash şi lingouri de aur în valoare de 12,3 milioane de dolari au fost găsite la foşti demnitari afgani, a anunţat miercuri Banca centrală afgană, la o lună după preluarea puterii de către taibani, care denunţă corupţia fostului regim şi îşi laudă propria transparenţă.

This huge haul of money ($6.5m) and gold was found hidden inside the Kabul residence of Amrullah Saleh - the former vice president of Afghanistan. pic.twitter.com/MPQW6x44qy