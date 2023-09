Ofiter rus, condamnat pentru spionaj in favoarea Poloniei

Un ofiter rus a fost condamnat luni la sapte ani de detentie intr-un lagar cu regim sever, fiind acuzat ca a spionat in favoarea Poloniei, a anuntat Tribunalul Militar din Moscova, citat de AFP.

"Serghei Iurenia, ofiter din districtul militar al Moscovei, a fost declarat vinovat de inalta tradare pentru spionaj in favoarea serviciilor speciale poloneze si a fost condamnat la sapte ani de detentie intr-un lagar cu regim sever, dupa un proces cu usile inchise", a declarat un purtator de cuvant al instantei, Aleksandr Minceanovski.

"Recrutat in anul 2005 de serviciile speciale poloneze, Iurenia a transmis intre 2005 si 2006 informatii clasate drept secret de stat in legatura cu desfasurarea, ierarhia si armamentul mai multor unitati din districtul militar al Moscovei", a afirmat purtatorul de cuvant.

Potrivit lui Aleksandr Minceanovski, ofiterul a incercat si sa devina membru al Serviciului Federal de Securitate (FSB, fostul KGB).

Arestat in luna martie, ofiterul "a pledat vinovat si are remuscari", a subliniat Minceanovski, precizand ca "tribunal a luat in calcul faptul ca Iurenia are un copil minor". Procesul sau incepuse in august 2007.