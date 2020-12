Masura radicala luata de Olanda: a suspendat toate zborurile dinspre Marea Britanie, dupa aparitia noii tulpini de COVID-19

Ministerul olandez al Sanatatii "recomanda ca orice introducere a acestei variante a virusului provenind din Marea Britanie sa fie limitata pe cat posibil prin limitarea si / sau controlul circulatiei pasagerilor provenind din Marea Britanie".In acest moment, cazul descoperit in Olanda se afla in cercetare. Ancheta se desfasoara in colaborare cu serviciul municipal de sanatate (GGD) si va analiza cine este persoana in cauza, circumstantele in care a fost infectata si daca exista alte cazuri cunoscute.Ofiterul medical sef al Angliei, Chriss Whitty, a anuntat, sambata, ca noua tulpina de coronavirus identificata in Regatul Unit se poate raspandi mai repede. Cercetatorii incearca sa afle daca aceasta produce o rata mai mare a mortalitatii.