Olanda inaspreste conditiile de acces pe cale aeriana si maritima. Se cere un test rapid facut cu 4 ore inainte

MAE precizeaza ca autoritatile olandeze au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos, in contextul pandemiei de COVID-19, care se aplica incepand de sambata."Conform informatiilor comunicate public de autoritatile olandeze, toate persoanele care calatoresc in Regatul Tarilor de Jos din zone de risc, inclusiv Romania, pe cale aeriana sau maritima, trebuie sa prezinte un test rapid (antigen sau LAMP - amplificare izoterma mediata prin bucla), efectuat cu maximum 4 ore inainte de plecare. Masura se aplica inclusiv pasagerilor aflati in tranzit", arata sursa citata.Aceasta este o masura suplimentara fata de obligatia aplicabila persoanelor cu varsta de peste 13 ani, care intentioneaza sa efectueze o calatorie pe cale aeriana, feroviara, maritima sau rutiera in Olanda si care trebuie sa prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul olandez.De asemenea, suplimentar celor doua teste, toate persoanele cu varsta de peste 13 ani care calatoresc pe cale aeriana in Olanda trebuie sa completeze o declaratie de sanatate obligatorie. Persoanele care sosesc din state terte, altele decat cele membre UE, trebuie sa completeze si o declaratie pe propria raspundere.MAE mai mentioneaza ca operatorii care asigura servicii de transport de persoane au obligatia de a verifica daca pasagerii care sosesc pe cale aeriana sau maritima detin cele doua teste pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, lipsa acestora atragand imposibilitatea imbarcarii. Persoanelor care se deplaseaza din state incadrate in zona rosie sau portocalie, iar Romania este inclusa in zona portocalie , li se recomanda ferm autoizolarea pentru o perioada de 10 zile.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Haga: 0031 70 354 15 80, 0031 70 322 86 12, 0031 70 331 99 80, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta, mai precizeaza MAE.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Haga: 0031 651 596 107. Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: http://www.mae.ro/node/51932, https://haga.mae.ro/ si http://www.mae.ro/.