OMS cere producatorilor de vaccinuri sa doneze seruri tarilor in curs de dezvoltare "in cateva zile, nu luni"

Programul COVAX, creat de OMS pentru a dona vaccinuri anti-COVID-19 tarilor in curs de dezvoltare, a livrat 65 de milioane de doze unui numar de 140 de tari, dar in ritmul actual pana la sfarsitul lunii iunie vor fi livrate mult mai putine, decat cele 190 de milioane planuite initial, a avertizat luni directorul OMS la o conferinta de presa."Vrem ca producatorii de vaccinuri sa se alature eforturilor realizate de AstraZeneca" de la care provin deocamdata majoritatea dozelor distribuite prin COVAX, a precizat Tedros, care a insistat ca aceasta campanie de solidaritate "depinde de vointa guvernelor si a companiilor".Liderul OMS a subliniat, in acest sens, ca Pfizer s-a angajat sa doneze 40 de milioane de doze programului COVAX, "insa marea parte a acestora va ajunge in a doua jumatate a anului 2021 si avem nevoie acum de doze".Lucru similar se intampla si cu acordurile dintre OMS si Johnson & Johnson , in timp ce Moderna "a semnat un acord pentru a dona 500 de milioane de doze, dar majoritatea sunt promise pentru 2022", in conditiile in care "avem nevoie urgent de sute de milioane de doze in 2021, intr-un moment delicat al pandemiei", a spus responsabilul OMS.El a insistat in acest sens ca, in pofida unei scaderi a cazurilor de COVID-19 la nivel global in ultimele 7 zile comparativ cu saptamana precedenta - o tendinta remarcata deja la inceputul lunii mai - "pandemia este departe de a se fi incheiat"."Exista un decalaj urias intre tarile cu rate inalte de vaccinare, unde mentalitatea care primeaza este ca pandemia s-a incheiat, si tari care se confrunta cu rate uriase de infectare", a explicat Tedros Adhanom Ghebreyesus.Maximul responsabil al OMS a explicat ca lupta impotriva pandemiei trebuie sa depaseasca obstacole, precum aparitia de noi variante ale coronavirusului, lipsa de oxigen in unele tari, sau relaxarea "excesiv de rapida" a masurilor de prevenire a contagierilor.