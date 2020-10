OMS: Un vaccin anti-Covid ar putea fi gata pana la sfarsitul anului 2020

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

El a facut apel la solidaritate si angajament politic al tuturor liderilor lumii pentru a asigura o distribuire egala a vaccinurilor atunci cand vor fi disponibile."Vom avea nevoie de vaccinuri si exista speranta ca pana la finalul acestui an am putea avea un vaccin. Exista speranta", a spus Tedros, fara a elabora, potrivit Reuters Noua vaccinuri experimentale sunt in programul COVAX, al OMS, care vizeaza sa distribuie doua miliarde de doze pana la finalul anului 2021.Mecanismul COVAX, condus de Alianta pentru Vaccinuri (GAVI) impreuna cu Coalitia pentru inovatii in domeniul pregatirii pentru epidemii (CEPI) si OMS, urmareste sa accelereze dezvoltarea si fabricarea de vaccinuri impotriva coronavirusului si sa garanteze un acces corect si echitabil la tratament pentru fiecare tara din lume.Aproximativ una din zece persoane ar fi fost infectate cu noul coronavirus la nivel mondial, majoritatea populatiei planetei fiind inca vulnerabila in fata COVID-19, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii.Pe de alta parte, Mike Ryan, directorul executiv al Programului OMS pentru Urgente Sanitare, a declarat in fata consiliului de administratie al organizatiei ca numarul focarelor este in crestere in parti din sud-estul Asiei si ca infectiile si decesele cauzate de COVID-19 sunt in recrudescenta in zone din Europa si estul Mediteranei.