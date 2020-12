OMS va merge la Wuhan in cautarea originii Covid. Expertii vor fi plasati in carantina la sosire

Saptamana aceasta, OMS a indicat faptul ca aceasta misiune internationala va merge in China in ianuarie, fara a da mai multe detalii despre locurile pe care le vor vizita, nici despre data sosirii lor."Echipa va merge la Wuhan, este obiectivul misiunii", a declarat responsabilul situatiilor de urgenta sanitara de la OMS, Michael Ryan, in conferinta de presa. "Inca nu avem o data de plecare caci organizam logistica privind vizele si zborurile, dar ne asteptam ca echipa sa plece in prima saptamana din ianuarie", a precizat el.El a mai spus ca expertii vor fi plasati in carantina la sosire si vor trece prin Beijing, din "curtoazie" pentru China."Dar obiectivul aceste misiuni este de a merge unde au fost depistate primele cazuri la oameni", a insistat el.Oamenii de stiinta cred in general ca gazda originala a virusului este un liliac, dar nu se cunoaste animalul intermediar care a permis contaminarea umana.Misiunea OMS este compusa din zece oameni de stiinta (Danemarca, Marea Britanie, Olanda Rusia , Vietnam, Germania, Statele Unite, Qatar si Japonia ) recunoscuti in domeniile lor de competenta si are ca misiune sa urmareasca originile virusului si sa afle cum s-a transmis la om."Echipa este una a OMS, de experti internationali de renume. Vom colabora cu colegii nostri chinezi, iar ei nu-i vor superviza pe colegii nostri", a raspuns Ryan.Statele Unite - tara cea mai indoliata de pandemie cu peste 310.000 de morti - au acuzat public Beijingul ca a ascuns lucruri si ca OMS asculta de vointa autoritatilor chineze.CITESTE SI: