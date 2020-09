ONU: Pandemia de coronavirus risca sa diminueze accesul la educatie al copiilor refugiati

Intr-un raport, UNHCR prezice ca in absenta unor masuri imediate adoptate de comunitatea internationala pentru a contracara efectele catastrofale ale COVID-19 asupra educatiei refugiatilor, potentialul a milioane de tineri refugiati care traiesc in unele dintre cele mai vulnerabile comunitati din lume va fi pus in pericol."Dupa tot ce au indurat, nu putem sa le rapim viitorul refuzandu-le astazi o educatie", a subliniat Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, intr-un comunicat.UNHCR are temerea ca dupa pandemie riscul de abandon in randul copiilor de refugiati va creste, pentru ca multi dintre ei nu vor avea probabil posibilitatea de a-si relua studiile din cauza inchiderii scolilor, dificultatilor de a plati costurile scolarizarii, uniforme si manuale scolare, lipsei de acces la tehnologii sau obligatiei de a lucra pentru a asigura nevoile familiei.ONU este ingrijorata in special de scolarizarea fetelor refugiate, pentru ca acestea erau in dezavantaj fata de baieti in ceea ce priveste scolarizarea si de doua ori mai putin susceptibile de a-si continua studiile la nivel secundar.In tarile unde rata bruta a scolarizarii in randul fetelor refugiate la nivel secundar era deja sub 10%, toate fetele risca acum sa-si abandoneze studiile in mod definitiv, isi exprima ingrijorarea UNHCR.Datele raportului se bazeaza pe statistici din 12 tari care gazduiesc mai mult de jumatate dintre copiii refugiati din lume.Desi rata bruta de scolarizare a refugiatilor in invatamantul primar este de 77%, doar 31% dintre tineri sunt inscrisi in cel secundar si doar 3% dintre tinerii refugiati isi continua studiile la nivel superior.Chiar daca mult inferioare mediilor la nivel mondial in randul copiilor care nu sunt refugiati, aceste statistici arata totusi un progres, potrivit UNHCR, care constata ca scolarizarea in invatamantul secundar a crescut cu 2% in 2019.Citeste si: