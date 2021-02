Operatiune de curatare dupa o mare deversare de petrol pe litoralul israelian

Aceasta maree neagra se datoreaza deversarii a "zeci pana la sute de tone" de bitum de pe o nava, conform indicatiilor initiale ale Ministerului Mediului."Din cauza poluarii cu bitum a plajelor si a Marii Mediterane (...), Ministerele Mediului, Sanatatii si de Interne solicita populatiei sa nu mearga la plaja pentru a inota sau a face sport, pana la o notificare ulterioara'', au transmis acestea intr-un comunicat comun.CITESTE SI: Ministrul Mediului a anuntat contractarea unui institut care va masura oficial poluarea in Bucuresti: "Nu am gasit la minister o analiza stiintifica a fenomenului" Responsabili din Ministerul Mediului, echipe ale armatei, civili si membri ai unor ONG-uri au strabatut coastele tarii pentru a ridica gudronul esuat pe plaje.Primul ministru Benjamin Netanyahu s-a deplasat pe plajele din Asdod, la sud de Tel Aviv, pentru a participa la operatiunile de curatare alaturi de ministrul mediului, Gila Gamliel.'Trebuie sa privim spre viitor. Acest eveniment si altele ca acesta in intreaga lume ne arata cat de crucial este sa ne indepartam de energiile poluante in favoarea energiilor regenerabile", a declarat Gamliel la fata locului.Vanturi puternice si valuri neobisnuit de mari au zguduit coasta israeliana saptamana trecuta, ducand la deversarea a tone de gudron pe plaje, de la Rosh HaNikra, langa Liban , pana la Askelon, la marginea Fasiei Gaza O balena cu inotatoare - a doua specie ca marime din lume dupa balena albastra - lunga de aproape 17 metri, a fost descoperita pe o plaja langa Askelon.Duminica, experti guvernamentali au colectat probe din corpul cetaceului care a fost apoi ingropat in nisip pe plaja de un excavator si buldozer, a constatat un fotograf AFP.Autoritatile israeliene au legat initial moartea cetaceului de scurgerile de petrol, dar Autoritatea Israelului pentru Natura si Parcuri a declarat vineri ca moartea sa "nu poate fi legata de poluarea cu gudron".Potrivit acesteia, cetaceul, un mascul cu o greutate de 25 de tone, se afla intr-un stadiu avansat de descompunere, ceea ce a facut ca moartea sa sa fie datata cu aproximativ doua saptamani inainte de poluare.