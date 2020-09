Opozanta bielorusa Maria Kolesnikova, retinuta de autoritati sub suspiciunea de tradare de tara

Kolesnikova a fost rapita pe strada de barbati mascati luni dimineata, la Minsk. Marti, ea si-a rupt pasaportul pentru a nu fi fortata sa treaca granita in Ucraina . Este una din liderele protestatarilor care au cerut demisia presedintelui Alexandr Lukasenko dupa alegerile prezidentiale de la 9 august, despre care opozitia sustine ca au fost fraudate. Lukansenko neaga insa ca pentru realegerea sa s-ar fi comis vreo frauda electorala.Scriitoarea laureata a premiului Nobel Svetlana Alexievici, aliata Mariei Kolesnikova, a acuzat miercuri autoritatile din Belarus ca isi terorizeaza propriul popor, in contextul in care un alt politician al opozitiei, Maxim Znak, a fost retinut de barbati mascati in haine civile.