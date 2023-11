Opozitia acuza nereguli la alegerile din Rusia

Partidele de opozitie si cea mai importanta organizatie rusa de monitorizare a alegerilor, Golos, au anuntat duminica la pranz ca au constatat deja numeroase nereguli in desfasurara scrutinului, relateaza AFP.

"Am constatat foarte multe nereguli in intreaga tara", a spus Andrei Klitciov, adjunctul sefului serviciului juridic al Partidului Comunist, cel mai puternic partid de opozitie.

"In intreaga Rusie li s-a interzis observatorilor nostri sa se duca la birourile de vot", a precizat el. Jurnalistilor li s-a cerut acreditare pentru a intra in birourile de vot din mai multe regiuni, in conditiile in care aceasta nu este necesara, a declarat purtatorul de cuvant al organizatiei.

Golos monitorizeaza alegerile cu circa 2.500 "corespondenti" ai revistei sale Vocea cetateanului, desfasurati in 40 de regiuni.

