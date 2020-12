VIDEO Incendiu la sectia COVID a Spitalului Universitar SANKO din Gaziantep,Turcia. Opt persoane au murit

Sapte pacienti au murit la fata locului si unul a murit in drum spre un alt spital, potrivit aa.com.tr Alti unsprezece pacienti care erau tratati in sectie au fost transferati la spitale din apropiere, au indicat autoritatile.Victimele erau pacienti in varsta de 65-85 de ani.Dupa explozie, 14 pacienti care au primit tratament COVID-19 in unitatea de terapie intensiva au fost directionati la diferite spitale.La fata locului au fost trimise politia si pompierii.Totul s-a intamplat intr-un timp foarte scurt.Autoritatile si spitalul au inceput deja o ancheta cu privire la aceasta tragedie.Un incendiu similar s-a produs, in urma cu o luna, intr-un spital din Romania. Opt persoane au murit dupa un incendiu la sectia ATI - COVID din spitalul Piatra Neamt. Alti patru pacienti au decedat in zilele urmatoare, numarul victimelor ajungand la 12.Citeste si: