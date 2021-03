FOTO Atac terorist in Suedia. Opt persoane au fost injunghiate. Atacatorul a fost impuscat de politisti

Presupusul atacator, un barbat in varsta de 20 de ani, a fost ranit la picior de politie si arestat miercuri dupa-amiaza in Vetlanda, un mic oras din sudul tarii, potrivit autoritatilor.Politia a tratat initial incidentul ca "tentativa de crima", dar ulterior l-a schimbat, intr-o declaratie, intr-o "presupusa infractiune de terorism ", fara a oferi detalii suplimentare, transmite hindustantimes.com Tara scandinava a mai fost vizata de doua ori de atacuri in ultimii ani.In decembrie 2010, un barbat a comis un atac sinucigas cu bomba in centrul Stockholmului. Incidentul s-a soldat cu cateva persoane ranite.In 2017, cinci persoane au fost ucise cand un camion a fost deturnat si condus in mod deliberat in pietoni pe o strada comerciala aglomerata din centrul capitalei, Stockholm.