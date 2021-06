Pagina de blog a lui Donald Trump, fostul presedinte SUA, a fost inchisa dupa numai o luna de la lansare

Consilierul lui Trump Jason Miller a afirmat ca pagina, care se numea "From the Desk of Donald J. Trump", nu va mai fi activata."A fost doar un element auxiliar al eforturilor mai largi pe care le avem si la care lucram", a afirmat Miller intr-un email transmis Reuters.In ultimele luni, echipa lui Trump a vorbit despre planurile fostului presedinte de a lansa o platforma de socializare, dar nu a oferit detalii."Sper sa am in curand mai multe informatii despre eforturile mai largi, dar nu am cunostinte precise despre calendar", a spus Miller.Pagina blogului, care a fost descrisa ca un loc pentru "a vorbi liber si in siguranta", a servit ca un mijloc de comunicare unidirectional, cu postari ale lui Trump care puteau fi apreciate si partajate pe retele de socializare precum Twitter si Facebook , pe care Trump ramane blocat.O serie de platforme de socializare au interzis conturile fostului presedinte dupa revolta din 6 ianuarie de la Capitolul SUA, a unei multimi pro-Trump.Twitter, pe care Trump o folosea frecvent, a anuntat ca interdictia este permanenta, chiar daca acesta va candida din nou la presedintie. Inainte de a fi interzis, omul de afaceri devenit politician avea peste 88 de milioane de adepti.Consiliul de supraveghere independent al Facebook a stabilit ca compania a avut dreptate sa suspende contul lui Trump, dar a criticat-o pentru caracterul nedefinit al interdictiei. In luna mai, consiliul de supraveghere a acordat Facebook sase luni pentru a stabili un raspuns proportional la acest caz. YouTube, parte a grupului Alphabet, a declarat ca va restabili canalul lui Trump atunci cand va decide ca riscul violentei a scazut.