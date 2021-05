Zece palestinieni ucisi in confruntari cu armata israeliana, in Cisiordania ocupata BILANT

Mare parte dintre palestinieni au fost ucisi de gloante de armata israeliana in timpul manifestatiilor care au degenerat in confruntari in mai multe localitati din Cisiordania, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca sunt in jur de 150 de raniti.Incepand de luni, cand au inceput schimburi de tiruri sangeroase intre miscarrea islamista palestiniana armata Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza , si Israel , ciocniri zilnice au loc intre palestinieni si forte israeliene in Cisiordania.Ministerul palestinian al Sanatatii a anuntat zeci de raniti, incepand de luni, in aceste ciocniri cu armata israeliana - multi dintre ei raniti in tiruri cu gloante reale.Cisiordania, un teritoriu palestinian ocupat in 1967 de catre Israel, este despartita de encalava palestiniana Fasia Gaza de teritoriul israelian.