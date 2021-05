Palestinienii denunta la ONU agresiunea Israelului

"Unii nu vor sa foloseasca aceste cuvinte - crime de razboi si crime impotriva umanitatii - dar stiu ca acesta este adevarul", a spus oficialul palestinian in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate, criticand ''politica coloniala'' a israelienilor.Cel putin 33 de palestinieni, intre care opt copii, au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Fasia Gaza , a anuntat Ministerul local al Sanatatii, precizand ca acesta este cel mai mare bilant al victimelor de la inceputul conflictul, luni.Un total de 181 de palestinieni, intre care 52 de copii, au fost ucisi in raidurile armatei israeliene, potrivit unui ultim bilant palestinian. Opt dintre copii au murit intr-un bombardament asupra unui cartier din orasul Gaza, potrivit Ministerului Sanatatii.