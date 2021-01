Palestinienii spera sa primeasca primele vaccinuri impotriva COVID-19 in februarie

"Am primit o scrisoare oficiala de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit careia transportul de vaccinuri va incepe luna viitoare in scopul de a acoperi 20% din populatie", a declarat pentru AFP Yaser Buzia, un responsabil in Ministerul Sanatatii palestinian de la Ramallah, in Cisiordania.Potrivit lui Yaser Buzia, director general al Directiei de sanatate publica, aceste vaccinuri vor fi livrate prin mecanismul Covax instituit de OMS si de Alianta pentru vaccinuri (Gavi), care reuneste circa 190 de tari, dintre care peste 90 cu venituri scazute si intermediare.Potrivit acestui responsabil, aceste vaccinuri urmeaza sa fie administrate in Cisiordania (2,8 milioane de palestinieni), precum si in Fasia Gaza (2 milioane), enclava condusa de miscarea islamista Hamas si aflata sub blocada israeliana de peste zece ani.Vaccinurile prevazute in cadrul mecanismului Covax vor fi distribuite pe cheltuiala OMS, in timp ce restul populatiei va fi inoculat din bugetul Autoritatii palestiniene sau datorita tarilor donatoare, a mai precizat Buzia, care nu a avansat totusi un calendar.La jumatatea lui decembrie, Ministerul Sanatatii de la Ramallah a anuntat ca este in contact cu mai multe laboratoare si cu Rusia pentru a achizitiona vaccinuri, dar nu si cu compania americana Pfizer, in lipsa echipamentelor care permit stocarea vaccinului la o temperatura foarte scazuta.Palestinienii nu au anuntat oficial daca au solicitat ajutorul Israelului, in contextul in care statul israelian a inceput o campanie nationala foarte ambitioasa de la 19 decembrie, cu obiectivul de ajunge la o dubla vaccinare a doua milioane de locuitori pana la sfarsitul lui ianuarie.Mai multe organizatii de aparare a drepturilor omului au facut apel la Israel sa asigure aprovizionarea cu vaccinuri a Teritoriilor palestiniene, estimand ca este vorba despre "obligatii legale".Luni, premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a declarat ca in asteptarea vaccinurilor, nu exista alta varianta decat sa fie respectate masuri precum portul mastii si interdictiile de adunare. O interdictie de circulatie este in vigoare noptile si in weekenduri in Cisiordania si Gaza.Autoritatile palestiniene au inregistrat oficial aproape 100.000 de cazuri de contaminate in Cisiordania si peste o mie de decese.In Fasia Gaza sunt confirmate 42.738 de cazuri, din care aproape 400 au fost mortale, potrivit Ministerului Sanatatii al Hamas.