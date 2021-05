Spaniolii au sarbatorit iesirea din starea de alerta de sase luni. Ce spun epidemiologii despre ridicarea restrictiilor

Majoritatea restrictiilor au incetat

In declaratii facute cotidianului El Pais, presedinta Societatii de Epidemiologie din Spania , Elena Vanessa Martinez, a avertizat ca exista inca numeroase persoane infectate care ar putea transmite virusul, conform Agerpres."In aceasta situatie, sunt ingrijorata de falsul semnal de siguranta dat odata cu sfarsitul starii de alerta si al interdictiei de a circula noaptea", a declarat Martinez. Majoritatea restrictiilor au incetat la miezul noptii , inclusiv cea la nivel national privind circulatia pe timp de noapte, care a fost ridicata in majoritatea locurilor, insa ramane in vigoare in altele.Calatoriile in interiorul Spaniei sunt, de asemenea, din nou permise, la fel ca si vizitarea familiei. Guvernul de stanga al Spaniei a solicitat insa prudenta."Pandemia nu s-a terminat inca", a avertizat sambata vicepremierul Carmen Calvo.Oficialii sunt ingrijorati ca situatia de anul trecut s-ar putea repeta: in iunie, guvernul a declarat un "nou normal", relaxand numeroase restrictii, insa pana in noiembrie numarul cazurilor de COVID-19 a crescut din nou, iar autoritatile au fost nevoite sa declare starea de urgenta, care a constituit baza legala pentru impunerea de restrictii la nivel national.