Covid, un Sambation pentru eternitate

Exista un rau "numit Sambation. Curge in Africa si nu se poate traversa vreodata", afirma o veche legenda evreiasca. Sa te fereasca Cerul sa-ti atina calea aceasta apa. E ca un leu culcat la poarta, de care nu te poti feri spre a intra in casa. Potrivit legendei, salbaticul rau ar fi prea involburat, furios si furtunos ca sa poata fi trecut in timpul saptamanii. Apa lui se linisteste doar sambata, de dragul zilei de odihna, a carei tinere figureaza intre Cele 10 Porunci, zi in care este insa interzisa traversarea lui.Ca un soi de Sambation tinde, parca, sa devina pandemia. A ajuns un soi de leu culcat la usa. De molima si, mai ales, de restrictiile pe care le genereaza si de isteriile si conflictele pe care le antreneaza, la randul lor, restrictiile, ca panaceu nu doar in contra virsului, ci si impotriva spaimei de moarte si a multor angoase, nu prea mai pare posibil sa se treaca.In America e clar ca nici gand sa se scape de obsesia acestei pandemii cel putin pana la apropiatele alegeri prezidentiale. Caci, pentru democrati si aliatii lor din massmedia, in afara de ura generata de numirea unei judecatoare conservatoare la Curtea Suprema, una judecata de varii politicieni progresisti ca "crestina", n-a existat mai niciun alt subiect de campanie. Stanga globala a vrut cu orice pret sa bage in mintea poporului american ca unicul vinovat pentru cei circa 225.000 de morti ai pandemiei de corona din Statele Unite ar fi presedintele Trump.Or, ce sa vezi. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Europa "a devenit clar epicentrul pandemiei". Si se apropie de 210.000 de morti de Covid. Oare cand se va depasi bilantul Statelor Unite?Atat de mult a staruit stanga de peste ocean sa-l alinte pe liderul de la Casa Alba cu fantasma potrivit careia doar proasta lui gestiune ar fi costat viata unui sfert de milion de insi, incat a uitat inconvenabile detalii. De pilda faptul ca seful statul american a fost primul lider apusean care a sistat traficul aerian cu epicentrul de atunci al pandemiei, care era China comunista. Sau ca liderul actual al democratilor, Joe Biden , atacat de asiatici pentru difuzarea de reclame antichineze, cotate drept "rasiste", l-a calificat in repetate randuri pe Donald Trump , in contexte privind originea chineza a pandemiei si masurile adoptate de seful statului american, drept "rasist", avand in spate un "trecut de xenofobie, isterie si incitari la frica".Dar ce aiureli politicianiste nu se spun oare in campanii electorale foarte disputate? Fapt e ca, atat in ultimele dezbateri ale candidatilor la presedintia americana, cat si in in conflictul privind trecerea sub tacere, de catre presedintele american, a virulentei virusului Covid, in discutiile sale cu un celebru jurnalist, lucrurile au stat pe dos.Trump a incercat sa evite panica si isteria, afirmand ca nu se poate inchide tara. Invers, Biden. Intrebat, intr-un interviu acordat postului ABC, daca ar ordona, ca presedinte, un nou lockdown, inchizand iar economia pentru a combate un nou val de infectii cu virusul corona, Joe Biden a raspuns afirmativ. "As inchide-o. As asculta de oamenii de stiinta."Or, dupa cum s-a reliefat in repetate randuri, oamenii de stiinta nu prea sunt de acord. Unii pledeaza pentru noi inchideri. Altii, dimpotriva. Unii au declarat si in Europa, si peste ocean, ca purtatul de masti ar fi, medical, pernicios si ca, deci, nu-l recomanda. Apoi, s-au razgandit.Unii specialisti, realmente avizati, stiu ce catastrofa este a inchide scolile, cum doreste o parte a galeriei lui Joe Biden. In speta, sindicatul american al cadrelor didactice.Paradoxul ignorat de stanga este ca tocmai pentru copiii cei mai saraci, mai torturati si defavorizati, ca si pentru cei provenind din familii straine sau imigrate, fara acces la carti, biblioteci si la practica si exemplul lecturii, inchiderea scolilor e un dezastru cu efecte potential ireparabile.Copiii invata prin interactiune sociala. Si din pilda directa a dascalilor. Copiii si adolescentii au o imperioasa nevoie de modele in carne si oase, nu numai de cele virtuale. Acasa cei mici se ingrasa peste masura. Nu putini sunt chinuiti de parinti abuzivi. Multi isi pierd mintile in fata micilor ecrane ale tembelizoarelor si computerelor la care joaca tot mai smintitor jocuri tot mai smintitoare, afectandu-i sau demolandu-i psihologic.Din pacate stanga contemporana nu prea mai e "de stanga". Nu-i mai pasa realmente decat de politici identitare, postmoderne, obsedata fiind sa instituie o jandarmerie a gandirii, menita sa edifice statul politienesc al mintilor neprogresiste si al celor al "rasistilor inerenti", de rasa alba. In plus, tarile ar trebui conduse de lideri alesi democratic, de guverne, iar nu de "experti", reali sau imaginari, calificati sau, dimpotriva, ageamii si plagiatori ca Joe Biden.In cauza nu sunt doar SUA. Iar problema Europei pare sa rezide tocmai in guvernele ei. Potrivit directorului executiv al programelor de urgenta ale OMS, Dr Michael Ryan, "guvernele europene au ramas mult in urma" in lupta impotriva coronavirusului. Si, ghinion. N-au, ca Biden, un Trump, sa dea vina pe el.Ca sa se descurce, executivele europene recurg tot mai des la noi si tot mai aspre restrictii. Oficialitatile britanice au continuat sa impuna lockdown-uri locale. La galezi e in uz una regionala. Intrucat risca sa se cam umple si spitalele, si sectiile lor de terapie intensiva, Danemarca, Belgia si Italia au adoptat, la randul lor, noi demersuri restrictive, in speranta mentinerii sub control a unei pandemii, care da enorm de furca si serviciilor de sanatate publica ale francezilor, spaniolilor, cehilor si germanilor.Conducerea politica a celor din urma pare sa fi descoperit insa si partea buna a nenorocirii. Sau asa sugereaza declaratiile unui om politic care se pregateste sa preia conducerea Uniunii Crestin-Democrate. CDU urma sa-si aleaga noul sef in decembrie. Se confrunta, fara prea mari sanse, premierul landului Renania de Nord Vestfalia, Armin Laschet, Norbert Rottgen, un politician renan cu si mai putine sanse, precum si Friedrich Merz, un outsider clar favorizat de baza partidului, dar nu tocmai simpatizat de factiunea Merkel si de oamenii ei, aflati pe moment la butoanele crestin-democratilor germani. Or, congresul CDU, care urma sa aiba loc peste cateva saptamani, a fost contramandat sine die, pe motiv de corona.Potrivit lui Merz, establishmentul partidului a gasit calea (optima) de a-i impiedica victoria. Care, totusi, nu i se va putea smulge. Establishmentul CDU si al Germaniei se scutura de oroare auzind asemenea acuze. Si le respinge vehement. Potrivit artizanului probabil al deciziei amanarii congresului, Armin Laschet, "oamenii n-ar fi inteles" o astfel de intrunire pe timp de pandemie. Problema sa si a activului de partid e doar ca au refuzat orice alternativa. De pilda un vot digital, de felul celui adoptat peste ocean la Conventia Democrata. Pare ca si pentru Merz, covidul incepe sa se transforme intr-un soi de Sambation politic.De acest virus, lua-l-ar apa sambetei dimpreuna cu orice iresponsablitati personale, morale, civice si politice si cu orice masuri liberticide si antidemocratice, pare ca nu se prea mai poate trece.