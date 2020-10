Papa Francisc a fost vazut din nou fara masca, in timpul unei intalniri cu premierului spaniol, Pedro Sanchez

"Va multumesc ca m-ati gazduit la Vatican ", a scris Sanchez dupa intrevedere intr-un mesaj adresat papei Francisc si publicat pe Twitter . Textul este insotit de o fotografie cu seful guvernului spaniol si sotia sa, alaturi de suveranul pontif; niciunul dintre cei trei nu poarta masca.Mastile de protectie nu au fost purtate nici in timpul unui discurs tinut cu aceasta ocazie de Papa Francisc in fata unui public distantat fizic si asezat pe scaune, dupa cum se poate vedea intr-o inregistrare video publicata de Vatican.Premierul si sotia sa purtau masti de protectie la sosirea la Palatul Apostolic de la Vatican, insa nu le mai aveau la iesirea din cladire.Obiceiul papei Francisc de a nu folosi masca de protectie, in pofida raspandirii epidemiei de coronavirus si la Vatican, inclusiv in randul membrilor Garzii Elvetiene, ii uimeste pe observatori, noteaza DPA.Papa Francisc, caruia i-a fost extirpata o parte dintr-un plaman in urma unei infectii din tinerete, ar fi prin urmare expus unui risc ridicat in cazul in care ar contracta virusul.Marti, suveranul pontif a purtat pentru prima data masca la o slujba publica, cand impreuna cu alti lideri religiosi a participat la Roma la o intalnire internationala de rugaciune pentru pace. A doua zi, insa, in timpul audientei saptamanale de la Vatican, a putut fi vazut din nou fara masca de protectie.Sanchez a declarat ca el si papa Francisc au cazut de acord asupra necesitatii abordarii pandemiei de coronavirus prin multilateralism si cu o atitudine orientata spre construirea "unei lumi mai corecte si mai binevoitoare".Intr-o declaratie separata, Vaticanul a indicat ca afacerile Uniunii Europene, migratia si relatiile Vatican-Spania s-au numarat, de asemenea, printre subiectele discutate in cadrul intrevederii.Numarul membrilor Garzii Elvetiene infectati cu noul coronavirus a ajuns la 13, a informat vineri acest corp militar care asigura securitatea Papei Francisc, dupa ce alti doi membri ai sai au fost testati pozitiv.La sfarsitul saptamanii trecute, Vaticanul a anuntat ca o persoana care locuieste in aceasi resedinta cu papa a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus si plasata in izolare.