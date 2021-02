Papa Francisc a introdus reduceri si pedepse alternative in Codul Penal al Vaticanului

Papa Francisc, mereu angajat cu situatia celor condamnati la inchisoare si cu reinsertia lor in societate, a decis sa dea un exemplu prin acest document pontifical - "motu proprio" - care include schimbari in Codul penal al Vaticanului.Potrivit papei, aceste schimbari erau necesare pentru "a continua procesul de actualizare in raport cu schimbarea vremurilor".Noile articole ale codului penal prevad "o reducere a pedepsei cu intre 45 si 120 de zile pentru fiecare an de inchisoare ispasit", in cazul in care condamnatul "s-a comportat bine si a dat dovada de pocainta si a participat la un program de tratament si reintegrare".Sunt de asemenea prevazute pedepse alternative precum munca in folosul comunitatii, ce include activitati de utilitate publica, munca voluntara si de importanta sociala.Astfel de pedepse nu erau pana acum incluse in sistemul juridic al statului Vatican.