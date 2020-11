Papa Francisc a numit 13 noi cardinali, intre care si primul cardinal de culoare din Statele Unite

Wilton Gregory, care implineste 73 de ani luna viitoare, conduce arhiepiscopia afectata de scandalul legat de Theodore McCarrick, un fost cardinal demis anul trecut dupa ce impotriva lui au aparut acuzatii de abuzuri sexuale impotriva unor minori.In iunie, Wilton Gregory a tinut prima pagina a ziarelor dupa ce l-a criticat pe presedintele Donald Trump care a aparut tinand o Biblie in mana in fata unei biserici istorice din Washington, la o zi dupa ce politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii care protestau in urma mortii lui George Floyd.Gregory si alti cardinali alesi au primit baretele rosii si inele care insotesc titlurile lor in cadrul unei slujbe conduse de papa Francisc la Bazilica Sfantul Petru din Roma.Ceremonia, cunoscuta sub numele de consistoriu, a avut loc incepand cu ora 16:00 locala (15:00 GMT), insa doi dintre cei 13 noi cardinali, ambii din Asia, nu au putut participa din cauza restrictiilor de calatorie impuse de pandemia de COVID-19.Vicarul Apostolic al Brunei, Cornelius Sim, si arhiepiscopul de Capiz, in Filipine, Jose Fuerte Advincula, vor fi numiti in absentia, a anuntat Vaticanul la inceputul acestei saptamani.Din cauza riscurilor legate de pandemie, la consistoriu va participa un numar redus de persoane, aproximativ 100 de oaspeti, plus un numar de cardinali. De asemenea, imbratisarea obisnuita intre cardinali nu va mai avea loc.