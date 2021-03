Papa Francisc se intalneste sambata cu liderul siit din Irak. Aproximativ 10.000 de forte de securitate irakiene, mobilizate pentru protectia suveranului pontif

Intalnirea va avea loc in orasul sfant Najaf.Este asteptat ca discutia de sambata dintre Suveranul Pontif, in varsta de 84 de ani, si liderul siit in varsta de 90 de ani sa se concentreze pe problemele interconfesionale precum minoritatea crestinilor din Irak , care este tinta violentelor incepand cu 2003, cand trupele conduse de americani au ajuns in aceasta tara.Papa va merge apoi in orasul antic Ur, care este considerat locul nasterii profetului Abraham.Aproximativ 10.000 de forte de securitate irakiene au fost mobilizate pentru protectia Papei in timpul acestei vizite.Anumite grupari militante siite s-au opus vizitei liderului catolic, sugerand ca aceasta sporeste interferenta Vestului in problemele interne ale tarii.Aceasta este prima vizita facuta de Papa Francisc de la inceputul pandemiei si prima vizita papala in Irak.Suveranul Pontif a ajuns vineri la Bagdad, unde a fost intampinat de prim-ministrul Mustafa al-Kadhimi. Liderul Bisericii Catolice a cerut "oprirea actelor de violenta si extremism, factiunilor si intolerantei".Una dintre cele mai vechi comunitati crestine din lume, cea din Irak a inregistrat o scadere semnificativa in ultimele doua decenii, de la 1,4 milioane de credinciosi la aproximativ 250.000, reprezentand mai putin de 1% din populatie, scrie BBC.Multi dintre ei au parasit tara din cauza violentelor incepute in 2003, pentru a-l inlatura pe Saddam Hussein de la conducere. Zeci de mii au fost stramutati cand organizatia Stat Islamic a invadat nordul Irakului in 2014, distrugand biserici, confiscandu-le proprietatile si punandu-le in vedere ca pot plati taxe, se pot converti, pot pleca sau vor fi ucisi.Crestinismul a aparut pe teritoriul Irakului de astazi in primul secol din era noastra.Din motive de securitate si din cauza cresterii numarului de contaminari cu noul coronavirus, intalnirile Papei cu oamenii vor fi limitate.Suveranul Pontif a primit ambele doze ale vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech contra Covid-19, la fel si membrii echipei sale, insa autoritatile se tem ca aceasta vizita ar putea duce la o raspandire mai mare a bolii daca au loc adunari mari.Duminica, Papa va vizita orasul Mosul, unde va spune o rugaciune pentru viztimele razboiului cu Stat Islamic, in care au murit zeci de mii de civili. Suveranul Pontif va vizita si Qaraqosh, unde crestinii s-au intors dupa infrangerea Stat Islamic in 2017. "Sa taca armele! Raspandirea lor sa fie limitata, aici si peste tot!" , a tunat vineri Papa Francisc, care a denuntat "barbariile smintite" ale Statul Islamic (SI) si coruptia care submineaza Irakul, o tara sfarsiata de 40 de ani de violenta, al carei ultim episod este ascensiunea gruparii jihadiste, infrante in 2017, relateaza AFP.