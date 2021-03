Papa Francisc si-a incheiat vizita istorica din Irak. "Pacea este intotdeauna mai puternica decat razboiul"

Suveranul pontif si-a luat la revedere de la oficialii care l-au insotit la aeroport inainte de a urca la bordul unui avion care arbora in cabina pilotilor drapelele Vaticanului si Irakului.Presedintele irakian Barham Salih l-a insotit pe papa Francisc, in varsta de 84 de ani, pe covorul rosu intins pe pista aeroportului.CITESTE SI: Papa Francisc a sosit in Irak intr-o vizita istorica de trei zile. De ce este considerat un eveniment periculos In timpul acestei vizite, prima intreprinsa de un suveran pontif in Irak, papa Francisc a vizitat patru orase irakiene, inclusiv Mosul, fostul bastion al organizatiei teroriste Stat Islamic, un oras in care zone vaste se afla in continuare in ruine, si le-a spus rezidentilor ca "pacea este mai puternica decat razboiul"."Irakul va ramane pentru totdeauna alaturi de mine, in inima mea", a adaugat papa Francisc.Liderul de Vatican , care a prezentat mici dificultati motorii in anumite momente, a participat totodata la o prima intalnire istorica cu marele ayatolah Ali al-Sistani, cel mai important cleric al comunitatii musulmane siite din Irak.Irakul l-a primit cu bratele deschide pe papa Francisc, iar oficialii irakieni au spus ca aceasta vizita reprezinta o buna ocazie pentru ca intreaga lume sa vada tara lor, afectata permanent de crize, intr-o alta lumina.Irak se confrunta cu o criza cronica de management si de coruptie si prezinta un nivel constant de violenta, adeseori asociat cu rivalitatea regionala dintre Statele Unite si Iran , la 18 ani dupa invazia americana.Potrivit AFP, prima vizita a unui suveran pontif in Irak s-a desfasurat fara incidente, intr-o tara zguduita constant de violente.Liderul de la Vatican, care a sosit vineri in Irak, a vizitat pe langa Bagdad si orasele Mosul, Erbil si Qaraqosh, situate in nordul tarii si controlate in trecut de jihadisti, unde a sustinut cauza uneia dintre cele mai vechi si mai dispersate comunitati crestine din lume.