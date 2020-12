Papa Francisc anunta intr-o scrisoare adresata libanezilor in Ajunul Craciunului ca vrea sa viziteze Tara Cedrilor "cat mai curand posibil"

"Dragi fii si fiice ai si ale Libanului, durerea mea este mare sa vad suferinta si angoasa sufocand spiritul de intreprindere si dinamismul Tarii Cedrilor", scrie Papa."Simt in adancul sufletului gravitatea a ceea ce sunteti pe cale sa pierdeti, mai ales cand ma gandesc la numerosii tineri carora li se rapeste speranta unui viitor mai bun", comenteaza grav Francisc.In opinia Suveranului Pontif, identitatea Libanului "consta in a purta in intreaga lume mireasma respectului, coabitarii si pluralismului" printr-un "popor care nu isi abandoneaza casa si nici mostenirea".Papa lanseaza totodata un nou apel comunitatii internationale sa ajute Libanul pentru ca "sa ramana in afara conflictelor si tensiunilor regionale", cat si "sa iasa dintr-o grava criza".Citeste si https://ziare.com/igor-dodon/maia-sandu/video-maia-sandu-a-venit-singura-pe-jos-la-propria-ceremonia-de-investire-in-functia-de-presedinte-al-republicii-moldova-la-semafor-s-a-intretinut-cu-cetateni-1652509