Parchetul Parisului deschide o ancheta penala. Gestionarea crizei COVID-19, puternic criticata

Aceasta ancheta - un raspuns judiciar dat plangerilor primite de Parchetul din Paris in timpul izolarii - "nu vizeaza sa stabileasca responsabilitati politice sau administrative", a precizat Heitz, ci "sa scoata la iveala eventuale infractiuni penale" ale decidentilor nationali.Ea nu il vizeaza pe seful statului - care nu raspunde penal - si nici pe membrii Guvernului - a caror responsabilitate tine de Curtea de Justitie a Republicii, sesizata cu privire la 80 de plangeri.Aceasta "ancheta-umbrela" cuprinde, pe de o parte, 13 proceduri vizand plangeri ale unor asociatii si organizatii sindicale, iar pe de alta parte o a 14-a procedura care inglobeaza 33 de plangeri, marea majoritate a unor persoane particulare, prin formulare tip de pe site-ul plaintecovid.fr.Aceste investigatii - incredintate Oficiliului central de lupta impotriva unor atingeri aduse mediului si sanatatii publice (Oclaesp) - vizeaza principalele revendicari, prezentate de la inceputul epidemiei - intre altele, protectia muncii, punerea la dispozitie de masti de protectie si de teste.Ancheta a fost deschisa cu privire la "omor din culpa", "raniri din culpa", "punerea in pericol a vietii altuia", "abtinere voita de la lupta impotriva unui sinistru", "neoferirea de asistenta unei persoane aflate in pericol"."In cazul in care exista culpe penale, vor fi foarte probabil - aceasta este o ipoteza - culpe neintentionate. Or legea prevede conditii precise in vederea stabilirii acestor delicte. Ea cere proba unei "culpe calificate", care nu este o simpla imprudenta sau neglijenta", a precizat procurorul.Gruparea acestor anchete va permite, astfel, in opinia procurorului, sa se stabileasca un fond documentar comun cu privire la situatia cunostintelor stiintifice, intrucat "in vederea acestui tip de infractiuni, Codul Penal prevede ca este necesar sa se aprecieze respondabilitatile" decidentilor "din perspectiva mijloacelor si cunostintelor de care dispuneau la momentul deciziilor", subliniaza Heitz.Aceasta ancheta nationala nu vizeaza azilurile de batrani Ephad, institutiile pentru batrani dependenti, care fac obiectul unor anchete locale - inclusiv doua la Paris, dar si la Nanterre, in regiunea pariziana, sau la Grasse (sud-est).