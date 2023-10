Parlamentarii bulgari au adoptat bugetul pe 2008

Legislativul de la Sofia a aprobat miercuri proiectul de buget pentru anul 2008, cu 163 de voturi pentru si 59 impotriva, dupa aproape noua ore de dezbateri, informeaza Sofia News Agency.

Desi proiectul de buget a fost aprobat cu o sustinere confortabila, au avut loc dezbateri aprinse intre putere si opozitie.

Proiectul, pe care Guvernul l-a numit "Buget pentru crestere economica sustinuta" a fost criticat de parlamentarii opozitiei de dreapta, care l-au denumit "Bugetul minciunii".

"In esenta sa, acesta este un buget pentru dezvoltare si continuitate", a spus ministrul de finante Plamen Oresarski pe cand prezenta textul legii, in prezenta premierul Serghei Stanisev si a catorva ministri din Cabinetul de la Sofia.

"Acesta este un buget care nu face decat sa imbogateasca foarte mult statul", l-a contrazis Ivan Kostov, liderul miscarii de extrema-dreapta Democratii pentru o Bulgarie Puternica.

"Construiti totul pe baza unor minciuni in legatura cu reformele in domeniile educatiei si sanatatii. Veti sfarsi intr-un stat distrus, luptandu-se cu excedente enorme", a acuzat Kostov in continuare Guvernul de stanga.

Oresarski a replicat ca excedentul bugetar prognozat, de 3% din PIB, este un nivel minim necesar atat din cauza deficitelor de cont curent, cat si pentru implicatiile sale politice si sociale.

"Economia bulgara da semne de supraincalzire si ar fi fost absurd sa nu proiectam un excedent bugetar", a afirmat si fostul ministru de finante Milen Velcev, membru al partidului de centru NDSV.

Proiectul de buget pentru anul 2008 plaseaza pe primele locuri in ceea ce priveste prioritatile educatia si sistemul sanitar, alocand cu 470 de milioane de leva, respectiv 350 de milioane de leva mai mult decat anul trecut pentru cele doua sectoare, sustine Executivul bulgar.

