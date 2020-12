Parlamentul din Iran a adoptat o lege care prevede accelerarea productiei de uraniu imbogatit si interzice inspectiile ONU

Ca razbunare pentru uciderea lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul Departamentului de cercetari si inovare din cadrul ministerului apararii, Parlamentul a aprobat proiectul de lege cu o majoritate care va intari pozitia nucleara a Iranului, transmite Reuters Fakhrizadeh a fost unul din cei mai proeminenti cercetatori nucleari iranieni si a fost descris de presedintele israelian Benjamin Netanyahu ca fiind parintele programului de inarmare nucleara a Iranului.Consiliul Gardienilor are rolul de a se asigura ca proiectele de lege nu contrazic legea islamica sau constitutia Iranului.Insa pozitia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care are ultimul cuvant in toate problemele statului, nu este cunoscuta inca."Purtatorul de cuvant al parlamentului i-a cerut astazi intr-o scrisoare in mod oficial presedintelui sa implementeze noua lege", a raportat agentia iraniana Fars.Sub noua lege, Teheranul va acorda doua luni tarilor europene sa relaxeze restrictiile impuse asupra sectorului petrolier si financiar iranian, impuse de Washington dupa ce acesta a parasit acordul semnat intre Teheran si mai multe puteri mondiale in 2018.Iranul si-a redus treptat nivelul de conformare la tratat ca raspuns la politicile de "presiune maxima" exercitate de Statele Unite asupra Teheranului.Legea a fost promovata de parlamentari adepti ai liniei dure de la Teheran si va face mai dificila sarcina lui Joe Biden , presedintele ales al SUA, de a readuce Washingtonul in acordul nuclear dupa ce isi va prelua mandatul la 20 ianuarie.Biden declarase ca se va realatura intelegerii si ridica sanctiunile daca Teheranul va incepe din nou sa respecte cu strictete prevederile acordului."Acum vor exista presiuni si mai mari asupra guvernului (presedintelui Hassan) Rouhani de a asigura o intoarcere a SUA in JCPOA (n.r. acordul nuclear) rapid", a notat pe Twitter Ariane Tabatabai, un cercetator de la Universitatea Columbia specializat pe Orientul Mijlociu.Rouhani, care a negociat acordul din 2015 din partea Iranului, a criticat mutarea parlamentului ca fiind "daunatoare eforturilor diplomatice" menite sa relaxeze sanctiunile SUA.Noua lege obliga guvernul sa reia imbogatirea uraniului pana la 20% puritate si sa instaleze centrifugi avansate la instalatiile nucleare din Natanz si Fordow.Acordul nuclear din 2015 stipuleaza o limita de 3,67% asupra nivelului de puritate pana la care Iranul poate imbogati uraniul, cu mult sub nivelul de 20% atins inainte de incheierea acordului si sub cel de 90% necesar in productia de arme nucleare.Iranul a incalcat pragul de 3,67% in luna iulie a acestui an si nivelul la care a imbogatit uraniul de atunci a ramas constant la 4,5%.Marea Britanie, Franta si Germania, toate semnatare al acordului din 2015, au indemnat Iranul sa ii respecte in totalitate prevederile.Citeste si: