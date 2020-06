Partidul Progresist Sarb, la un pas sa castige categoric alegerile, cu 62,4% din voturi - sondaje

Ziare.

com

Partidul Socialist al Serbiei este pe cale sa ocupe locul al doilea, cu 10,7% din voturi, in timp ce partidul de Centru Alianta Patriotica Sarba, condusa de fostul jucator de polo Aleksandr Sapic ar urma sa se plaseze pe locul al treilea, cu 4,1% din voturi.Sectiile de votare au fost dotate cu masti faciale si produse de dezinfectare a mainilor pentru cei aproape 6,6 milioane de alegaturi, dintre care multi erau asteptati sa nu se prezinte de teama infectarii cu noul coronavirus.Ipsos si CeSID au estimat o prezenta la vot de 48%, fata de 56,7% in 2016.Prezenta la vot a fost afectata de un boicot al unor partide de opozitie, care au afirmat ca votul nu va fi liber sau corect, din cauza controlului asupra presei exercitat de premierul Vucic.Alegatorii sprijina in mare masura eforturile facute de coalitia guvernamentala condusa de Vucic pentru aderarea la Uniunea Europeana, dar si pentru legaturi puternice cu Rusia si China Dar viitorul guvern va fi presat mai mult de UE si Statele Unite pentru a recunoaste independenta Kosovo , considerata esentiala pentru stabilitatea regiunii.