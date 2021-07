Cel mai grav incendiu forestier din ultimele decenii din Cipru. Patru persoane au murit carbonizate VIDEO

Un barbat de 67 de ani ar fi produs incendiul

Incendiul, care a izbucnit sambata in nordul orasului portuar Limassol, a cuprins principalul plaman verde al acestei tari din Uniunea Europeana.Pompierii au reusit duminica dimineata sa controleze flacarile, dar se tem de o noua repriza din cauza vanturilor violente.Patru trupuri carbonizate au fost descoperite in apropiere de satul Odos, in districtul Larnaca (sud), a declarat jurnalistilor ministrul de Interne, Nicos Nouris.Aceste cadavre urmeaza sa fie identificate, a precizat el, adaugand ca ar putea fi vorba de cetateni egipteni dati disparuti de sambata.Potrivit ziarului Phileleftheros, trupurile au fost gasite la 400 de metri de vehiculul lor carbonizat. Un barbat de 67 de ani, suspectat ca ar fi provocat incendiul, a fost arestat.Situata in sud-estul bazinului mediteranean, Cipru cunoaste frecvent incendii de pasure de-a lungul perioadei estivale, din iunie pana in octombrie, sub temperaturi caniculare.Presedintele Nicos Anastasiades a mers dimineata la centrul de gestionare a crizei din satul Vavatsinia, aflat la cativa kilometri de estul incendiului, inainte de a ajunge in zone devastate de flacari.Incendiul este "cel mai mare" inregistrat pe "insula din 1974", a scris pe Twitter presedintele. "Vieti, proprietati, terenuri si paduri au fost pierdute. Guvernul va ajuta imediat victimele si apropiatii lor", a promis presedintele.