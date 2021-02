SONDAJ Patru partide din Republica Moldova ar accede in parlament in caz de alegeri anticipate

Conform rezultatelor anchetei, Partidul Actiune si Solidaritate ( PAS ) este creditat cu cele mai multe intentii de vot - 36%, acesta fiind urmat de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) - 32,7%, Partidul Sor (al fostului primar de Soroca Ilan Sor) - aproape 10% si Partidul Nostru, al lui Renato Usatai, primarul din Balti, cu putin peste 7% din preferinte.Potrivit sondajului, 42% dintre cei intervievati considera ca in actuala situatie politica este prioritara formarea unui nou guvern, iar 39% opteaza pentru alegeri parlamentare anticipate. Presedintele Maia Sandu este persoana politica in care moldovenii au cea mai mare incredere , ea fiind urmata de predecesorul sau in functie, Igor Dodon , cu 21%, si de politicianul fugar Ilan Sor - 6%. Se pare ca faptul ca fostul primar de Orhei, Ilan Sor, este dat in cautare internationala pentru devalizarea mai multor banci din Republica Moldova nu-i afecteaza popularitatea. Un sfert din cei intervievati au declarat ca nu au incredere in niciun politician.Sondajul mai arata ca, in cazul unui referendum, 42% din populatie ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la UE, iar 39% - la Uniunea Euroasiatica, condusa de Rusia Insa numai un sfert dintre cei chestionati ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la NATO in cazul unui referendum pe aceasta tema, in timp ce peste 50% dintre cei intervievati s-au declarat impotriva unei astfel de optiuni.Sondajul a fost realizat in perioada 12-20 februarie pe un esantion de 1.191 de persoane, cu o marja de eroare estimata la 3%.