Patru raniti in urma unui atac cu cutitul in plina strada, intr-un oras din Germania

Politia a transmis ca un barbat a atacat joi seara mai multe persoane si a ranit patru din care una e in stare grava. Motivele nu sunt clare, dar ar putea la mijloc o disputa familiala. Suspectul a fost ranit si arestat.Victimele au fost internate pentru tratament, una dintre ele aflandu-se in stare grava.Motivul atacului nu este clar insa politia a afirmat ca incidentul pare sa fi fost o disputa familiala si ca nu exista semne privind un motiv terorist.Atacul a avut loc in jurul 19.00, in cartierul Marienkirche din Oberhausen, vecinii chemand politia dupa ce au auzit galagie.