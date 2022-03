Patru rechini albi au sfasiat un inotator, in apele de langa Noua Zeelanda, in timp ce politistii veniti in ajutor au tras de 20 de ori in ucigasii subacvatici, fara succes insa.

Adam Strange, in varsta de 46 de ani, regizor TV premiat, a fost atacat mai intai de un rechin alb de patru metri lungime, scrie The Sun.

Alti trei rechini i s-au alaturat imediat. Politistii aflati in elicopter si o barca, alertati de martorii atacului, au tras de mai multe ori in atacatori, insa acestia nu au renuntat la prada lor. Martorii incidentului spun ca unul dintre rechini a refuzat sa dea drumul trupului pana cand politia nu l-a spulberat.

Incidentul a avut loc pe plaja Muriwai, la vest de Auckland. Un rechin mort a fost adus la mal ulterior.

Atacurile rechinilor sunt foarte rare in Noua Zeelanda - de cand se tine evidenta, in 1847, doar 11 atacuri fatale au fost inregistrate. Ultimul atac de acest gen a avut loc in 1976.

Politia a anuntat ca a inchis plaja Muriwai si alte plaje pe termen nedeterminat.

