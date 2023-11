Patru tone de marijuana confiscate in ultima saptamana, in Bulgaria

Aproximativ patru tone de marijuana au fost confiscate in sud-vestul Bulgariei, in ultima saptmana, si sase persoane au fost arestate in aceste operatiuni.

25 de echipaje de politie au examinat 20 de campuri unde accesul este dificil si mai multe curti din regiunile Sandanski esi Petrici, unde clima este favorabila pentru culturile de canabis si maci. In total, au fost confiscate 3.747 de kilograme de marijuana, informeaza AFP.

Saptamana trecuta, politia din Blagoevgrad a confiscat peste doua tone de canabis, dintre care 1,6 tone dintr-un sigur camp.

Canabisul cultivat in Bulgaria este destinat, in special, pietei interne.

Ads