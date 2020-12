Cel putin 20 de migranti africani s-au inecat, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei

Paza de coasta a salvat cinci persoane si cauta alte 20 care fusesera date disparute, a mai declarat oficialitatea tunisiana pentru agentia de presa britanica.Linia de coasta din apropierea portului tunisian Sfax a devenit un punct de plecare important pentru persoanele din Africa si din Orientul Mijlociu care fug de conflicte si de saracie, in cautarea unei vieti mai bune in Europa."Ambarcatiunea s-a scufundat la circa 6 mile de coasta portului Sfax. Douazeci de cadavre au fost recuperate, cinci oameni au fost salvati si toti provin din Africa subsahariana", a declarat oficialitatea tunisiana, care a adaugat ca la bord se aflau circa 45 de persoane.Potrivit dpa, care citeaza organizatia neguvernamentala Forumul Tunisian pentru Drepturi Economice si Sociale, doar in acest an, cel putin 12.000 de migranti au ajuns din Tunisia in Italia la bordul unor ambarcatiuni.Citeste si https://ziare.com/stiri/autoritati/principalele-restrictii-impuse-in-romania-in-perioada-craciunului-si-a-anului-nou-1652503