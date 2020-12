Pedeapsa primita de un profesor universitar rus care si-a ucis si dezmembrat partenera. Victima i-a fost in trecut studenta

Sokolov "era perfect constient de actele sale la momentul crimei", a subliniat judecatoarea Iulia Maksimenko la anuntarea verdictului la un tribunal din fosta capitala imperiala rusa.De partea cealalta, apararea istoricului si-a exprimat "dezacordul" fata de pedeapsa stabilita, precizand ca ea nu a fost inca decisa de un eventual apel.Istoricul, care a pledat vinovat, era judecat de la inceputul lunii iunie pentru crima si posesie de arme. Profesor de istorie la Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg si specialist in Napoleon, Oleg Sokolov a fost arestat la 10 noiembrie 2019.In stare de ebrietate, el a fost scos din raul Moika de politie, care a gasit in rucsacul sau doua brate de femeie si un pistol de alarma. Alte bucati din corpul victimei au fost gasite mai tarziu intr-un alt rau.Istoricul in varsta de 63 de ani a recunoscut rapid ca si-a ucis si dezmembrat una dintre fostele studente, Anastasia Escenko, de 24 de ani, cu care isi impartea viata.El a spus ca a comis crima din greseala tragand asupra ei "pentru a pune capat unui val de insulte" in timpul unei dispute, conform agentiei de presa RIA Novosti.Avocatii victimei au afirmat ca barbatul si-a premeditat actul.Parchetul rus ceruse 15 ani de detentie impotriva sa.Extrem de reputata, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg a fost acuzata de inertie, in contextul in care Oleg Sokolov fusese deja acuzat de violente.Cazul a avut un mare rasunet in Rusia. Mai multe asociatii l-au considerat o noua ilustrare a violentelor la care sunt supuse femeile. Rusia a dezincriminat in 2017 violentele familiale si conjugale in majoritatea cazurilor, schimbarea fiind sustinuta de presedintele Vladimir Putin In fiecare an, aproape 16,5 milioane de femei sunt victime ale violentelor domestice in Rusia, conform unor date stabilite de activisti inainte de pandemie.