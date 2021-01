Pedeapsa revoltatoare: Trei jurnalisti independenti, condamnati la pedepse cu inchisoarea intre 11 si 15 ani pentru propaganda impotriva statului, in Vietnam

Cei trei - Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy si Le Huu Minh Tuan - au fost condamnati pentru ca au "produs si difuzat materiale si informatii in sprijinul opozitiei fata de stat", in urma unui proces care s-a desfasurat in orasul Ho Chi Minh si care a durat o singura zi, a indicat Ministerul vietnamez al securitatii publice.Dung, condamnat la 15 ani de inchisoare, a infiintat in 2014 Asociatia independenta a jurnalistilor din Vietnam, care potrivit politiei a vizat schimbarea regimului. Ceilalti doi au primit cate 11 ani de detentie.Articolele scrise de cei trei au urmarit "distorsionarea si defaimarea administratiei populare si violarea intereselor Partidului Comunist din Vietnam si ale statului", precizeaza ministerul citat, care mai subliniaza ca este vorba de "activitati deosebit de periculoase care daca nu sunt oprite pot afecta securitatea nationala".Amnesty International a remarcat ca reactie la sentintele anuntate ca "severitatea acestora arata cat de departe au mers cenzorii din Vietnam, pana si dupa propriile standarde profund represive".In pofida amplelor reforme economice si a unei tot mai mari deschideri fata de schimbarile sociale, Partidul Comunist la putere in Vietnam mentine o cenzura stricta asupra media si nu tolereaza criticile.Partidul conducator si-a intensificat campania antidisidenta in perspectiva congresului cincinal prevazut sa aiba loc mai tarziu in ianuarie, noteaza Reuters.