Mesajul misterios gasit intr-o sticla de un pescar din Noua Zeelanda. Cine a raspuns la numarul de telefon indicat

Ken Fergusson, locuitor in Noua Zeelanda, a gasit sticla pe plaja Ninety Mile, pe coasta de vest in Insula de Nord.La prima vedere, pescarul a crezut ca sticla de vin este alt gunoi.Ingrijorat de faptul ca " cineva ar putea sa calce pe ea si sa o sparga ", Ken a spus ca a luat sticla si a aruncat-o in spatele camionului sau pentru a putea sa o arunce la gunoi cand ajungea acasa. Mai tarziu, cand a luat sticla sa o arunce, a observat ca inauntru se afla o carte de vizita pe care scria "Capitanul John Karavolos, Master Mariner".A sunat la numarul indicat. "Captain John Karavolos" era un nume care insemna evident ceva pentru femeia din Grecia care a raspuns la telefon. Femeia nu vorbea engleza iar Fergusson nu stia greaca, asa ca nu a s-a ajuns la nicio concluzie. "Aveam doar o voce de femeie. Ea nu putea vorbi engleza si eu nu vorbeam greaca".Fara sa renunte, Fergusson a incercat la adresa de email de pe card. Acum cateva zile, el a primit raspuns chiar de la capitanul John Karavolos.In mesajul sau, capitanul Karavolos povesteste ca, in urma cu 12 luni cand era in calatorie intre Australia si China , a pus mesajul in sticla si a inchis-o cu un dop.Oceanograful de la NIWA dr. Phil Sutton a afirmat ca este mai probabil ca sticla sa fi cazut in ocean, in emisfera sudica. "Orice obiect care pluteste este condus de vant dar si de curentii oceanului. De fapt, emisferele sunt destul de bine separate", a spus dr. Sutton.Mesajul lui Fergusson se afla in siguranta, la Awanui School.Directoarea scolii, Margy Stratton, a spus ca misteriosul cadou a starnit interes printre elevi."Puteai sa-ti dai seama dupa vocile si fetele lor ca este ceva interesant despre care puteau invata", a spus ea.Captain Karavolos crede ca data si locatia expedierii sticlei pot fi usor scrise pe spatele cartii de vizita. Elevii de la Awanui School planuiesc sa deschida sticla in curand pentru a afla.Cel mai vechi mesaj din lume inchis intr-o sticla a fost gasit de o familie din Perth la aproape 132 de ani de cand a fost aruncata in mare.Expertii au confirmat ca mesajul, care a fost gasit pe o plaja din vestul Australiei, era unul autentic de pe vasul german "Paula", datat 12 iunie 1886.