Peste 1.500 de pasari moarte, gasite pe o insula a marii Azov

Peste 1.500 de pasari moarte au fost gasite, sambata, in Ucraina, pe coasta Marii Azov,in apropiere de Berdiansk (regiunea Zaporozhye din Ucraina).

Cele mai multe pasari erau cormorani, dar au fost gasiti si multi pescarusi morti, informeaza oficialitatile ucrainieni, citate de agentia RIA Novosti.

Medicii veterinari de la un laborator local au luat mostre, pentru a stabili cauza incidentului.

D.R.

Ads