Italia a inregistrat un nou record al numarului de cazuri de coronavirus. Peste 19.000 de cazuri in doar 24 de ore

Regiunea nordica Lombardia, cea mai afectata in primul val al pandemiei, a raportat aproape 5.000 de noi cazuri, in timp ce Campania, in sud, 2.280.Intr-un mesaj video, vineri, presedintele regiunii Campania, Vincenzo De Luca, a cerut o alta izolare totala in timp ce a aratat publicului radiografia a plamanilor unei persoane de 37 de ani. "Fara asistenta medicala de la terapie intensiva, ar fi murit", a spus el.Internarile la terapie intensiva in Italia s-au dublat in ultimele 12 zile, ajungand la 1.049."Suntem la un pas de tragedie", a adaugat De Luca. "Sa inchidem total, avem nevoie de masuri drastice".Guvernul lui Giuseppe Conte ia in considerare noi masuri restrictive, care ar putea fi anuntate in weekend, dar vineri premierul a exclus o carantinare totala.Mai mult de 100 de cercetatori au semnat o petitie prin care cer guvernului sa actioneze rapid. "Ne exprimam ingrijorarea profunda cu privire la situatia actuala a raspandirii Covid-19. Luarea unor masuri acum este necesara pentru a proteja economia si locurile de munca".Au fost 91 de morti vineri, totalul deceselor fiind de 37.000.