Peste 200 de raniti in coliziunea a doua garnituri de metrou in capitala Malaeziei VIDEO

Incidentul s-a produs in jurul orei locale 20.45 (12.45 GMT), cand unul dintre trenuri, care era fara pasageri dupa ce fusese supus unor reparatii, a intrat in plin intr-un alt tren, in care se aflau 213 persoane si care se deplasa in directia opusa pe aceeasi linie, a declarat seful politiei districtuale Mohamad Zainal Abdullah.Patruzeci si sapte de persoane au fost ranite grav si 166 au suferit rani minore, a declarat el reporterilor. Impactul s-a produs intr-o sectiune a tunelului aflat la circa 100 de metri de statia KLCC aflata langa turnurile Petronas."Inca investigam incidentul, dar suspectam ca a existat o greseala de comunicare intre centrul de control al operatiunilor cu trenuri", a mai spus Mohamad Zainal Abdullah.In inregistrarile video si in fotografiile de la incident postate pe retelele de socializare pot fi vazuti mai multi navetisti care sangereaza si geamuri sparte in garniturile de metrou, operate de Prasarana Malaysia Berhad.Ministrul Transporturilor, Wee Ka Siong, a spus ca aceasta coliziune a fost primul incident major in sistemul de metrou in cei 23 de ani de la inaugurare si a promis o investigatie meticuloasa.Turnurile gemene Petronas de 88 de etaje sunt cele mai inalte turnuri gemene din lume, noteaza Reuters.