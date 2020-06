Peste 6 miliarde de euro, donatii ale natiunilor si starurilor, in cadrul "Global Goal: United for Our Future", pentru medicamente si vaccinuri impotriva Covid-19

Ziare.

Mai multi lideri mondiale, artisti si activisti au participat la "Global Goal: Unite for Our Future", care a luat forma unui summit si a unui concert.Von der Leyen a vorbit despre rezultatul campaniei. CE si Germania au promis impreuna aproximativ 5,3 miliarde de euro, iar alte donatii importante au venit din partea unor tari ca SUA si Canada Cancelarul german Angela Merkel a spus in timpul summit-ului ca tara ei - care a promis initial 525 milioane de euro investitii in vaccinuri - va acorda alte 383 milioane de euro, potrivit dw.com, in timp ce Ursula von der Leyen a anuntat ca UE va oferi alte 4,9 miliarde de dolari.Aproximativ 10 miliarde de euro au fost colectati de la UE, guverne si filantropi, pe 4 mai, la o prima parte a summitului.Von der Leyen a declarat ca o provocare precum pandemia poate fi abordata "doar daca lumea se uneste", subliniind ca investitiile in vaccinuri sunt necesare "la o scara si viteza fara precedent".Muzicieni si actori au luat parte la concertul online care a avut, de asemenea, scopul de a strange fonduri pentru a ajuta lumea sa combata pandemia cu vaccinuri si medicamente.Acest eveniment a fost gazduit de actorul Dwayne Johnson si intre cei care au cantat s-au numarat Shakira , Justin Bieber si Miley Cyrus . Au fost prezenti si unii ca Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron si David Beckham.Inainte de summit si concert, Ursula von der Leyen a vorbit despre puterea artistilor de a inspira schimbarea. Ea a precizat ca, la aceste evenimente, artistii, oamenii de stiinta si liderii mondiali "vor vorbi cu o singura voce, intr-un real si rar moment de unitate globala".Uniunea Europeana este "pe deplin angajata sa asigure acces egal la un vaccin cu un pret rezonabil, cat de curand posibil, pentru toti cei care au nevoie", a adaugat ea.