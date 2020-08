Un fost capitan al fortelor speciale din SUA a fost arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei

Peter Debbins, in varsta de 45 de ani, risca sa faca inchisoare pe viata daca va fi condamnat. El ar fi oferit informatii secrete rusilor timp de zece ani, scrie Digi 24 "Debbins si-a incalcat juramantul de ofiter al armatei americane, a tradat fortele speciale si a pus in pericol securitatea nationala a tarii noastre, dezvaluind informatii clasificate ofiterilor rusi de informatii, oferind detalii despre unitatea sa si identificand membrii echipei fortelor speciale pentru serviciile secrete ruse in perioada in care activa ca spion. Tara noastra si-a pus cea mai mare incredere in acest inculpat si el a profitat de aceasta incredere si a folosit-o drept arma impotriva Statelor Unite", a declarat procurorul general-adjunct al SUA, John Demers.Conform justitiei americane, Peter Rafael Dzibinski Debbins, nascut in SUA dintr-o mama rusoaica, a fost racolat de Moscova in 1996, inca dinainte ca el sa intre in armata. In timpul vizitelor sale la Celiabinsk, el s-a intalnit cu agenti rusi, pe care i-a asigurat ca este "un fiu al Rusiei" si pro-rus din punct de vedere politic.In anul 1997, Debbins - care avea numele de cod Ikar Lesnikov - s-a casatorit ca iubita sa rusoaica, al carei tata era ofiter militar. In acelasi an a intrat in armata americana.Dupa cativa ani, el a anuntat Rusia ca ar dori sa paraseasca armata, insa a fost incurajat sa intre in fortele speciale americane, scrie Agerpres.Ultimul contact cu Rusia mentionat in actul de inculpare dateaza din 2011, cand Debbins informeaza ca se va muta sa locuiasca la Washington Potrivit profilului sau LinkedIn, el a inceput de atunci sa lucreze pentru Institute of World Politics, specializat in securitate nationala si informatii.Fostul militar de 45 de ani, arestat in Virginia. "Faptele mentionate in acest dosar constituie o tradare socanta din partea unui ofiter al armatei a fostilor sai camarazi si a tarii", spune Alan Kohler, oficial al FBI