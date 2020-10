Petrecere uriasa oprita de politisti in Berlin. Participau 600 de persoane, desi legea permite doar 250

Fur ca. 600 Gaste einer Fetisch-Party in #Mitte endete diese vermutlich unbefriedigend.

Wir losten die Feier in Amtshilfe fur das @BA_Mitte_Berlin auf. Die Kolleg. der @bpol_bepo machten anschliebend nochmal deutlich, dass es Zeit ist nach Hause zu gehen.#GemeinsamGegenCovid19 pic.twitter.com/sGwzHFN3L3 - Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

Germania se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri COVID-19. Prin urmare, Guvernul impune tot mai multe masuri de restrictie, principalele vizate fiind evenimentele cu public, potrivit Digi24 "Scopul principal este sa evitam un nou lockdown", a declarat primarul orasului Frankfurt, Peter Feldmann.Cu toate acestea, conform regulilor impuse de autoritati, sunt permise evenimentele cu maximum 250 de participanti.Insa, la o petrecere in Berlin au fost gasite 600 de persoane, iar nimeni nu respecta masurile de protectie si distantare.Rata infectarilor cu noul coronavirus este in crestere si Germania, dar ramane sub cea a multor state europene, iar restrictiile antiepidemice au fost inasprite.