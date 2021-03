Pfizer incepe studiile clinice pentru un medicament anti-COVID-19

Compania americana, care a produs impreuna cu cea germana BioNTech primul vaccin anti-COVID-19 autorizat in SUA, afirma ca acest medicament candidat a avut in studiile de laborator o actiune puternica impotriva virusului SARS-CoV-2.Medicamentul testat, denumit PF-07321332, este un inhibitor de proteaza care previne replicarea virusului in celule. Administrati singuri sau in combinatie cu alte antivirale, inhibitorii de proteaza s-au dovedit eficienti in tratarea afectiunilor provocate de alti virusi, cum ar fi HIV sau hepatita cu virus C, noteaza compania Pfizer.Ea considera ca aceasta clasa de molecule poate oferi tratamente anti-COVID-19 bine tolerate, intrucat actualele tratamente care functioneaza pe aceleasi principii nu au starnit temeri privind siguranta.Compania Pfizer studiaza de asemenea un antiviral administrat intravenos in teste clinice preliminare pe pacienti COVID-19 spitalizati. Cele doua tratamente studiate, cel oral si cel intravenos, ''pot crea o paradigma de tratament care sa completeze vaccinarea in cazurile in care boala totusi survine'', spune Mikael Dolsten, Chief Medical Officer la Pfizer.CITESTE SI: Verde la programari pentru vaccinarea cu serul Pfizer/BioNTech. In ce judete din tara se deschid noi cabinete Medicamentul candidat al Pfizer se afla in urma a doua tratamente antivirale aflate in prezent in studii clinice de etapa intermediara, primul fiind dezvoltat de Merck & Co impreuna cu Ridgeback Bio, iar celalalt de Roche Holding si Atea Pharmaceuticals.Remdesivirul, produs de Gilead Sciences, este deocamdata singurul tratament anti-COVID-19 aprobat in SUA de Agentia pentru Alimente si Medicamente (FDA). Aceasta agentie a dat autorizatia de urgenta si pentru terapia combinata cu anticorpi dezvoltata de Eli Lilly, bazata pe combinatia a doi anticorpi, bamlanivimab si etesevimab, si de asemenea pentru terapia cu anticorpi produsa de Regeneron.