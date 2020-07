Plajele din Bulgaria, pline de turisti. Estimarile financiare facute de reprezentantii din industria turismului, pentru acest sezon

Pe plaja din Sunny Beach, cea mai mare statiune de la malul Marii Negre, este plin de turisti, fiind deschise aproape 40 de hoteluri.Unul din primele hoteluri din Sunny Beach redeschise in aceasta vara gazduieste aproape 40 de turisti din Ungaria. Pentru siguranta vizitatorilor, hotelul a adoptat masuri severe de securitate - de la intrare pana la locurile in care se serveste masa.In acest weekend au venit pe litoral si multi bulgari.O mare companie aeriana low-cost a reluat sambata sase zboruri catre Burgas, de la aeroporturi din Austria, Slovacia si Polonia.Parlamentul Bulgariei a aprobat initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui an, in ideea de a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemie.Cota redusa de TVA, care va fi valabila pana la finele anului 2021, este vazuta ca o masura temporara de sprijin. Reducerea nu va afecta si bauturile alcoolice vandute in restaurante si de serviciile de catering, care vor fi supuse in continuare unei cote de TVA de 20%.Turismul este responsabil pentru aproximativ 12% din Produsul Intern Brut al Bulgariei si ofera un loc de munca pentru mii de persoane.Guvernul de la Sofia a oferit subventii pentru zborurile charter si a redus tarifele de concesionare, astfel incat operatorii plajelor sa poata oferi sezlonguri mai ieftine si sa tina litoralul sigur si dezinfectat.Peste noua milioane de turisti straini au vizitat Bulgaria anul trecut, iar ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, miza pe o crestere de 10% in 2020.Bulgaria, tara cu o populatie de aproape 7 milioane de locuitori, a fost afectata de coronavirus intr-o masura relativ mica pana acum, dar numarul cazurilor detectate a crescut in ultimele saptamani, ajungand la 5.497 de la inceputul epidemiei.