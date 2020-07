Planul Comisiei Europene de reforma a sistemului de migratie, anuntat in septembrie

Statele membre ale UE trebuie mai intai sa se puna de acord asupra planului de relansare economica dupa pandemia de coronavirus si asupra bugetului multianual, a explicat Johansson."Sunt gata sa prezint Pactul pentru Migratie si Azil atunci cand va fi momentul, cel mai probabil in septembrie", a anuntat comisarul european.Elaborarea pactului si incercarea de a convinge toate cele 27 de state membre ale UE, profund divizate pe acest subiect, sa-l accepte, reprezinta fara indoiala cea mai dificila si cruciala sarcina din portofoliul lui Johansson.Ani la rand, tarile sudice ale UE au acuzat alte tari membre de lipsa de solidaritate, in contextul in care multe refuza sa preia cota stabilita din zecile de mii de migranti care ajung in fiecare an in UE pe Marea Mediterana.In prezent, asa-numitul Regulament Dublin stipuleaza ca solicitantii de azil trebuie sa depuna cererea de azil in prima tara a UE in care au sosit, un sistem care pune o presiune uriasa pe Grecia, Italia, Spania si Malta."Este o sarcina grea. Propunerile fostei Comisii nu au fost niciodata acceptate pe deplin", afirma Johansson.Viena, Budapesta si Praga se numara printre capitalele europene care se opun cotelor obligatorii de redistribuire a migrantilor.Johansson a declarat pentru dpa ca este optimista dupa discutiile pe care le-a avut cu fiecare stat membru. "Cred ca toata lumea isi da seama ca trebuie sa ajungem la un compromis. Asa functioneaza Europa", a remarcat comisarul european.