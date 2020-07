Planul premierului Greciei pentru "o vara foarte frumoasa", desfiintat de un reputat epidemiolog : "Este doar o chestiune de timp inainte sa avem o explozie de infectii"

Pe de alta parte, Mitsotakis este contrazis de un specialist in boli infectioase care avertizeaza ca Grecia "se joaca cu focul"."Am dovedit, ca tara si ca stat, ca putem face fata incercarilor dure, precum cea a coronavirusului", a declarat Mitsotakis marti, 7 iulie, pentru Radio Skai, la un an dupa ce a fost ales la conducere alaturi de partidul sau de centru-dreapta, Noua Democratie, informeaza ekathimerini.com Premierul grec a spus ca guvernul va fi judecat pe baza eficientei sale in combaterea pandemiei, adaugand ca absorbtia socurilor crizei economice declansate de restrictii va fi cea mai mare provocare in perioada urmatoare."Economia mergea foarte bine inainte de coronavirus", a spus Mitsotakis, indicand ca nu prevede nevoia unei noi carantinari la nivel national in lunile urmatoare. "Costul unei noi carantinari este prea mare. Economia nu ar face fata", a avertizat el, spunand ca strategia guvernului sau este de a continua sa impuna masuri de izolare punctuale, acolo unde exista focare.Mitsotakis considera ca, in timp ce unele restrictii, precum numarul de persoane care stau la mesele restaurantelor, pot fi usurate, este important ca Grecia sa ramana pe acelasi curs."Putem in continuare sa avem o vara foarte frumoasa, evitand activitatile care ar putea reprezenta un pericol pentru sanatatea publica", a declarat premierul.Oficialul este contrazis de un expert epidemiolog reputat din Grecia. "Virusul este aici, asteapta sa facem o greseala", avertizeaza profesorul Nikos Sipsas, potrivit Greek City Times Sosirile la granitele grecesti din tarile cu o rata mare a infectiilor si adunarile de mari dimensiuni la petreceri si baruri ameninta sa anuleze progresele remarcabile ale tarii in combaterea Covid-19, a avertizat specialistul."Daca aceasta situatie continua, cred ca este doar o chestiune de timp inainte de a avea o crestere brusca de zeci sau chiar sute de infectii dupa un astfel de eveniment", a spus profesorul Nikos Sipsas.Sipsas a vorbit si despre datele care arata ca din cele 450 de cazuri noi de coronavirus raportate de cand Grecia si-a deschis frontierele pentru turistii straini (n.r. - la mijlocul lunii iunie), 120 dintre acestea nu au putut fi asociate turismului, indicand faptul ca transmiterea comunitara continua sa fie un risc.Exista doua posibilitati in aceasta situatie, spune expertul in boli infectioase. Unul dintre scenarii implica distrugerea economiei daca guvernul va fi nevoit sa impuna masuri suplimentare pentru a raspunde pandemiei, iar de cealalta parte este vorba de tinerea in frau a raspandirii virusului care presupune ca cetatenii sa faca orice tine de ei pentru a salva economia.