Planurile lui Aleksei Navalnii, dezvaluite de sustinatorii sai. Surpriza neplacuta pregatita pentru Putin

Navalnii (44 de ani) executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru acuzatii despre care el sustine ca sunt fabricate, dupa ce in ianuarie a revenit in Rusia din Germania, unde se recupera in urma otravirii cu un agent neurotoxic din familia Noviciok.CITESTE SI: VIDEO Alexei Navalnii a fost condamnat la inchisoare cu executare. Cuvintele adresate sotiei Iulia in sala de judecata: "Nu fi trista, totul va fi bine!" Marti, sustinatorii lui Aleksei Navalnii au lansat o campanie politica pe propriul website, 'Free Navalny ', si au promis ca vor anunta data noului protest de indata ce se inregistreaza 500.000 de persoane.''Un protest cu 500.000 de participanti va fi cel mai mare din istoria Rusiei moderne'', a afirmat Ivan Jdanov, seful Fundatiei Anticoruptie a lui Aleksei Navalnii.''Vom desfasura un miting pasnic pe strazile tuturor oraselor Rusiei'', a completat Leonid Volkov, un aliat apropiat al lui Navalnii.Occidentul i-a cerut Moscovei eliberarea disidentului din inchisoare, solicitare considerata de Rusia drept un amestec inacceptabil in afacerile sale interne. Autoritatile ruse sustin ca nu exista nicio dovada ca Aleksei Navalnii a fost otravit si au sugerat ca acesta este o marioneta a Occidentului trimisa pentru a incerca sa destabilizeze situatia politica din Rusia.