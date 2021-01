Polemici si demiteri in Spania dupa ce mai multi militari si politicieni s-au vaccinat, fara a face parte din categoriile prioritare

Ministrul de interne l-a demis vineri seara, cu efect imediat, pe un locotenent-colonel, agent de legatura al Garzii civile la statul major al armatei, a declarat sambata pentru AFP un purtator de cuvant al acestui minister.In Spania, ca in toate tarile membre UE, sunt utilizate vaccinurile produse de companiile BioNTech/Pfizer si Moderna. Pana acum singura tara din spatiul comunitar care a aprobat un al treilea vaccin este Ungaria. Autoritatile de la Budapesta au dat unda verde pentru Sputnik V. Ofiterul de rang inalt a fost demis din functie dupa un raport intern care a ajuns la concluzia ca a beneficiat de vaccin fara a fi dintr-o categorie prioritara, intr-o tara unde peste un milion de doze sunt in prezent administrate cu prioritate personalului medical si rezidentilor din caminele de batrani.Si alti membri ai statului major au fost vaccinati si ar putea fi decise si alte concedieri, a avertizat vineri ministrul apararii Margarita Robles.Pe langa militari, oameni politici din diferite partide au primit prima doza de vaccin, fara a face parte dintr-un grup prioritar.Unul dintre ei, consilierul regional pentru sanatate din Murcia (sud-est) Manuel Villegas, a fost constrans sa demisioneze.Consilierul pentru sanatate din enclava spaniola Ceuta, din nordul Marocului, Javier Guerreron, se afla intr-o situatie similara, dar a anuntat ca nu va demisiona, dand asigurari ca nu a incalcat niciun protocol."Nu voiam sa ma vaccinez", a adaugat el, precizand ca a actionat la solicitarea consilierilor sai tehnici.Partidul stangii radicale Podemos, membru al guvernului spaniol alaturi de socialisti, a denuntat "coruptia" in administrarea vaccinurilor.Spania este una dintre tarile europene cele mai dur lovite de pandemie, cu peste 55.000 de morti si aproape 2,5 milioane de cazuri, potrivit cifrelor oficiale.CITESTE SI: